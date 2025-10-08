レンジャーズがスティーヴン・ジェラード氏の招へいを検討しているようだ。7日、『BBC』や『スカイスポーツ』など複数のイギリスメディアが伝えている。

スコティッシュ・プレミアシップ（スコットランドリーグ）で過去55度の優勝を誇り、日本人選手が多く所属するセルティックの“最大のライバル”としても知られているレンジャーズ。しかし、今シーズンはチャンピオンズリーグ（CL）プレーオフでクラブ・ブルッヘに2戦合計1－9で敗れ、リーグ戦でも開幕から7試合で1勝5分1敗と不振に陥っており、現地時間6日にはラッセル・マーティン前監督の契約解除を発表した。

シーズン序盤戦での指揮官交代という重い決断を下したレンジャーズはすぐさま後任探しに着手。報道によると、かつてリヴァプールとイングランド代表で活躍したジェラード氏がリストの上位に名を連ねているとのこと。ジェラード氏は2018年から2021年11月までレンジャーズを指揮し、スコティッシュ・プレミアシップ制覇に導いた実績がある。

レンジャーズは今夏にジェラード氏と接触した模様だが合意には至らず、最終的にマーティン前監督を招へいした。今年1月にサウジアラビアのアル・イテファクの指揮官を退任したジェラード氏は現在バーレーンで暮らしているが、トップチームでの指導者キャリアをスタートさせたレンジャーズとの交渉には前向きと報じられている。なお、レンジャーズはジェラード氏のほかに、かつてバーンリーやエヴァートンを率いたショーン・ダイチ氏にも関心を寄せているようだ。

リヴァプールの“レジェンド”として知られるジェラード氏だが、スコットランドの地で指導者キャリアを再開し、苦しむ名門を率いることになるのだろうか。今後の動向に注目が集まる。