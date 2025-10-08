大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トミー・エドマン外野手が足首の故障を抱えながらプレーを続けている。ポストシーズンでも限定的な起用になっているが、患部の状態はあまり変わっていないようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

エドマンは右足首の捻挫により、8月初旬から9月上旬まで離脱。復帰後はコンディションを考慮した起用が続いており、ポストシーズンでもワイルドカードシリーズ第2戦を欠場している。

同メディアは「ロバーツ監督は、エドマンがレギュラーシーズン最後の4試合のうち3試合と、ワイルドカードシリーズ第2戦を欠場する原因となった足首の怪我について語った」としつつ、「現状は維持されていると思う。良くも悪くもなっていない。毎晩、先発に対して数打席立たせることは、我々にとって有益だと感じている。試合の進行状況を見ながら、次の試合に向けて休ませる必要があるかどうか、彼の様子を見ていくつもりだ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

ポストシーズンのエドマンはワイルドカードシリーズ第1戦では本塁打、ディビジョンシリーズ第1戦でもヒットを放つなど好調だが、次戦以降も慎重な起用が続いていきそうだ。

