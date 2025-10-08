8日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国」の強化試合を前に、侍ジャパンの井端弘和監督と中村勝彦委員長が出場選手発表記者会見に出席し、今回の試合の目的や選手への期待を語った。

まず、中村委員長は今回の強化試合について、「ピッチクロックなど、WBCの本大会に向けた調整が目的。国内での選手の見極めを重点的にやっていく」と説明。実戦を通して、国内組選手の状態や適性を確認する場と位置づけた。

井端監督は、今回選出された選手たちに対して「競争が第一ですし、国内組でしかいないポジションがいくつかありますので、そこで勝ち抜いてほしい」と話し、代表入りを懸けた競争を促した。

また、試合全体の方向性については「日本にはないルールで戦う部分もあると思うので、投手含めて慣れるということと、試合で生かせればと思う」と述べ、選手たちが実戦の中で感覚をつかむことを重視する姿勢を示した。

MLB所属選手の合流を見据えながらも、国内組への期待については「ひとりでも多く入ってくれればいいなと思う」と語り、限られた機会の中でのアピールに期待を寄せた。

さらに、この時期に韓国代表と対戦する意義について問われると、「当然予選で戦うことは知っていましたけど、ルール変更があった部分とか、ピッチャー、キャッチャー含めて自分のものにしてもらえれば」と答えた。

また、今回の強化試合は国内組の最終選考の意味合いが強いことも明かし、「二遊間を多めに呼んでいますし、きっちり見極めて、今まで呼んだ選手含めて考えたい」と幅広い選手の評価を続けていく方針を示した。

【了】