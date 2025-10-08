2025年10月の運勢｜四柱推命「3月生まれ」（生年月日：3月5日～4月4日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）～11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「3月生まれ」（生年月日：3月5日～4月4日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。秋が深まっていくにつれて、特に直感力と創造性が冴える月となりそう。特にアーティスティックなセンスが爆発しそうなタイミングで、あなたの独創的なアイデアが高く評価される暗示が出ています。これまでの努力が形にしやすい時期なので、自分の進むべき方向を見つけやすくなるでしょう。ただし、周囲とのコミュニケーションでは感情的になりやすい傾向があるので、特に職場での発言には注意が必要です。秋の慌ただしさに流されず、自分のペースを保つことが重要になりそうです。恋愛面では、特にあなた自身の魅力が高まる時期です。シングルの方は思わぬ場所での素敵な出会いが期待できます。パートナーがいる方は、言葉がキツくなる暗示があるため発言に要注意。映画鑑賞や芸術に触れ語りあうと◎■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。