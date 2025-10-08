マンチェスター・ユナイテッドに所属するオランダ代表FWジョシュア・ザークツィーが、来年1月の退団を検討しているようだ。7日、イギリス紙『デイリーメール』が伝えている。

現在24歳のザークツィーは、バイエルンやアンデルレヒト、ボローニャなどでのプレーを経て、2024年7月に3650万ポンド（約74億円）と見られる移籍金でマンチェスター・ユナイテッドに加入。新天地への適応に苦しみ、批判されることも多かったものの、昨季は主力として公式戦49試合出場で7ゴール3アシストを記録した。

しかし、今夏の移籍市場でブラジル代表FWマテウス・クーニャやカメルーン代表FWブライアン・ムベウモ、スロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコらが加入したことも影響して、今シーズンのザークツィーはまだスタメン出場がなく、公式戦4試合の途中出場でプレー時間はわずか82分にとどまっている。

このような状況に不満を抱えているザークツィーは、来夏に開催されるFIFAワールドカップ26に向けたオランダ代表に復帰するためにも、出場機会を求めて来年1月の移籍市場で移籍を検討しているようだ。

今夏の移籍市場ではナポリやユヴェントス、PSVなどから関心が寄せられていたと見られるザークツィーだが、果たして加入から約18カ月でマンチェスター・ユナイテッドを離れることになるのだろうか。