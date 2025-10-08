日本の伝統美が彩る、「ポルトローナ・フラウ」での特別展｜笹井史恵 特別展「漆逍遙（うるししょうよう）」

イタリアのラグジュアリー家具ブランドである「ポルトローナ・フラウ」は、乾漆技法による有機的な造形で注目を集めている漆芸家・笹井史恵氏の特別展「漆逍遙（うるししょうよう）」をポルトローナ・フラウ東京青山にて開催する。期間は2025年10月31日（金）から 11月18日（火）まで。期間限定での開催である。

【画像】「ポルトローナ・フラウ」にて、日本の伝統美が彩る特別展を開催（写真9点）

笹井 史恵（ささい ふみえ）氏は、大阪府生まれの漆芸家／京都市立芸術大学教授。乾漆技法による造形に朱漆などの色漆を施す塗立仕上げを中心に作品を制作しており、彼女が生み出す作品の数々は、果実や草花、着物の重ねや結びなど、自然や文化的モチーフから着想を得て制作されている。

また、京都市芸術新人賞、京都府文化賞奨励賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞などの多数の賞を受賞している他、彼女の作品は国立工芸館、ボストン美術館、ヴィクトリア＆アルバート美術館をはじめとする国内外の主要美術館に収蔵されている。

本展では、優美でタイムレスなデザインと卓越したクラフツマンシップで世界中に美しく高クォリティーなファニチャーを送り出してきたポルトローナ・フラウのブランド哲学と、笹井氏の作品の見事な調和を楽しむことができる。

【イベント概要】

名称：笹井史恵 特別展「漆逍遙（うるししょうよう）」

期間：2025年10月31日（金）～11月18日（火）

場所：ポルトローナ・フラウ東京青山

住所：東京都港区南青山5-2-13

TEL：03-3400-4321

営業時間：11:00～19:00

定休日：水曜日 ※祝日は営業