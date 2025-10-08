元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で3日に公開された動画に出演。阪神・原口文仁の引退について語った。

赤星憲広氏

「たぶん壮絶に長かったと思うよ」

帝京高校から2009年にドラフト6位で入団し、以降16年にわたって阪神一筋だった原口。2012年に腰の故障で育成契約に移行するなどの苦労を経て、2016年には107試合に出場して打率.299、11本塁打、46打点という成績を残した。その後は大腸がんを患っていることを公表、手術、リハビリを経て復帰し、代打の切り札としてチームの日本一にも貢献。2日のシーズン最終戦にて、引退セレモニーが行われた。

そんな原口の現役生活について、赤星氏は「思うけど、たぶん壮絶に長かったと思うよ。『あっという間』ってよく言う人がいるけど、苦労した時期が長かったから」とコメント。

続けて、「最初は腰(のケガ)で育成になって、あの時もつらかったでしょうし、何よりもね、がんになった時っていうのはもう本当に絶望でしたでしょうし、そこから復帰するまでっていうのは彼にしかわからない壮絶なね。僕らではわからない、本当に大変な思いをしたと思うし」と推察した。

その後も赤星氏は「16年の中にそういうことがさ、なかなかないじゃん? って考えると『あっという間』って言う人もいるけど、意外と結構ね(長く感じたはず)」などと述べつつ、「僕とかあっという間だったんすよ。まあ短いし、あっという間に駆け抜けて一瞬で終わってったみたいな感じだったんすけど、たぶんグッチは早くも感じるだろうけど、長くも感じてたと思う」と、9年間だった自身の現役年数と比較しながら語っていた。