大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、フィラデルフィア・フィリーズに4-3で勝利し、ディビジョンシリーズ突破に王手をかけた。この試合について、デーブ・ロバーツ監督は終盤に飛び出たあるプレーを絶賛しているという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ロバーツ監督が挙げたのは、4-3と1点リードの9回無死二塁での守備。三塁のマックス・マンシー内野手は、相手打者のバントに猛チャージをかけ捕球。三塁ベースカバーに入ったムーキー・ベッツ内野手へすぐに送球し、二塁走者をタッチアウトにした。

同メディアによると、ロバーツ監督は“ホイールプレー”と呼ばれる守備シフトを成功させた両名について「あれは即興のプレーだった。ムーキーにこう言ったんだ。『相手打者はバントが上手い。ホイールプレーをしよう。マックス、積極的に捕球しろ。そしてムーキー、二塁走者をアウトにしろ』と。彼らは完璧にやり遂げた。実際よりもずっと簡単に見えた。私にとってあの瞬間、あれが試合に勝つ唯一のチャンスだった」と絶賛。

また、フィリーズのロブ・トンプソン監督も「ムーキーはホイールプレーを巧妙に隠した。我々は選手たちに、ホイールを見たらバットを引いてスラッシュ（バスター）をしろと指導している。中央に十分なスペースがあるからだ。だが、ムーキーの動き出しが遅かったため見抜くのは難しかった」と脱帽しているという。

【関連記事】

【了】