CSに向けて視界良好！読売ジャイアンツ・田中将大、ハンファ戦で4回無失点…

　読売ジャイアンツの田中将大は8日、みやざきフェニックス・リーグでのハンファ・イーグルス戦に先発登板。4回無失点の好投を披露した。
 
　CS（クライマックスシリーズ）を見据えた調整登板として、日米通算200勝を達成した田中がマウンドに上がった。
 

 
　2回の投球に状態の良さがあらわれているシーンがあった。
 
　2死一塁で打席には7番のチョン・ミンギュ。田中は右打者のチョンに対し、徹底したアウトコース低めへの投球を敢行した。
 
　4球続けてスライダーを投じ、カウント2－2からの5球目。糸を引くような141キロの真っすぐがアウトローに決まった。
 
　捕手の構えたところに的確に収まる高精度の球に打者は手が出ず、あえなく見逃しの三振となった。
 
　田中はこの試合を4回無失点、5奪三振と好投。ポストシーズンに向けての確かな手ごたえをピッチングで示した。
 
　試合は6回まで終了し巨人が4－0でハンファをリードしている。




【動画】CSへ順調な調整、田中将大の見事なアウトローを見よ！
DAZNベースボールの公式Xより
 

 

大投手の旅路は続く

日米通算200勝達成の田中将大
クライマックスシリーズへ最終調整

変化球と直球で三振を奪う


📅2025/10/8
🆚ハンファ×巨人
— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
