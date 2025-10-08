CSに向けて視界良好！読売ジャイアンツ・田中将大、ハンファ戦で4回無失点…

読売ジャイアンツの田中将大は8日、みやざきフェニックス・リーグでのハンファ・イーグルス戦に先発登板。4回無失点の好投を披露した。
CS（クライマックスシリーズ）を見据えた調整登板として、日米通算200勝を達成した田中がマウンドに上がった。
2回の投球に状態の良さがあらわれているシーンがあった。
2死一塁で打席には7番のチョン・ミンギュ。田中は右打者のチョンに対し、徹底したアウトコース低めへの投球を敢行した。
4球続けてスライダーを投じ、カウント2－2からの5球目。糸を引くような141キロの真っすぐがアウトローに決まった。
捕手の構えたところに的確に収まる高精度の球に打者は手が出ず、あえなく見逃しの三振となった。
田中はこの試合を4回無失点、5奪三振と好投。ポストシーズンに向けての確かな手ごたえをピッチングで示した。
試合は6回まで終了し巨人が4－0でハンファをリードしている。
【動画】CSへ順調な調整、田中将大の見事なアウトローを見よ！
DAZNベースボールの公式Xより
大投手の旅路は続く
日米通算200勝達成の田中将大
クライマックスシリーズへ最終調整
変化球と直球で三振を奪う
⚾
📅2025/10/8
🆚ハンファ×巨人
📱Live on DAZN
