CSに向けて視界良好！読売ジャイアンツ・田中将大、ハンファ戦で4回無失点…

読売ジャイアンツの田中将大は8日、みやざきフェニックス・リーグでのハンファ・イーグルス戦に先発登板。4回無失点の好投を披露した。



CS（クライマックスシリーズ）を見据えた調整登板として、日米通算200勝を達成した田中がマウンドに上がった。







2回の投球に状態の良さがあらわれているシーンがあった。



2死一塁で打席には7番のチョン・ミンギュ。田中は右打者のチョンに対し、徹底したアウトコース低めへの投球を敢行した。



4球続けてスライダーを投じ、カウント2－2からの5球目。糸を引くような141キロの真っすぐがアウトローに決まった。



捕手の構えたところに的確に収まる高精度の球に打者は手が出ず、あえなく見逃しの三振となった。



田中はこの試合を4回無失点、5奪三振と好投。ポストシーズンに向けての確かな手ごたえをピッチングで示した。



試合は6回まで終了し巨人が4－0でハンファをリードしている。









