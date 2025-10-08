2025年10月の運勢｜四柱推命「1月生まれ」（生年月日：1月5日～2月3日）のあなたの運気は？

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする占い記事「2025年10月の運勢」（10月8日（水）～11月7日（金））。「四柱推命」で占う2025年10月の運勢は……？ 四柱推命・算命学・九星気学などの東洋占術を得意とする、東京・池袋占い館セレーネ代表・占い師の水森太陽（みずもり・たいよう）さんが、「1月生まれ」（生年月日：1月5日～2月3日）あなたの全体運・恋愛運などを占います。対人運が大きく上昇する月となりそうです。秋の深まりとともに仕事を通じて人脈が広がり、新たなプロジェクトや協力者との出会いに恵まれる可能性が高まっています。ミーティングで自然とあなたの存在感が際立ってくるでしょう。ただし、周囲からの期待も大きくなるため、責任の重さにプレッシャーを感じやすい時期でもあります。体調管理には特に気を配り、心身のリズムを整えることが重要です。キャリアの転換点となる出来事が起きる可能性もあり、将来の方向性について深く考えることになるでしょう。直感が冴えているので、自分の本心に耳を傾けることがオススメ。恋愛面では関係が深まる良い時期です。パートナーがいる方は、お互いの未来像や価値観について具体的に語り合うのも良いかもしれません。恋人を探している方は、仕事関係で出会いに期待が持てるかも。■監修者プロフィール：水森太陽（みずもり・たいよう）占い館セレーネ代表。10代から占いの研究と実占を重ね、鑑定数は述べ25,000人以上。占いの知識は幅広く、東洋・西洋のさまざまな占術を修得しており、顧客は芸能人、経営者から研究者まで幅広いリピーターを持つ。また、占い師だけでなく、教育現場での実践経験もあり、現在は占いの幅広い知識を活かし、プロとして活躍する占い師を多数育てている。