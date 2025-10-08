オダギリジョー、出演を熱望するバラエティ番組とは「普段は宣伝とかでしか…」「参加したい企画は…」

俳優のオダギリジョーが、きょう8日にテレビ朝日で放送されるバラエティ番組『かまいガチ』(毎週水曜23:15～23:45)に出演する。

同番組は、かまいたちの濱家隆一と山内健司がすべての力を注ぎ込み、ガチでいろんなことに挑戦していく冠番組。きょう8日は、同番組のファンだというオダギリをゲストに迎え、“居酒屋あるあるクイズ”に挑戦する企画「居酒屋の事は俺が一番分かってんねん」を放送する。

今回の舞台は、オダギリが「若い頃に住んでいた」という東京・吉祥寺。勝手知ったる街をかまいたち、サーヤ(ラランド)、日本一おもしろい大崎(ちゃんぴおんず)とともに練り歩きながら、「この店の店長は?」「この店のメニューは?」「この店の内観は?」「この店の看板娘は?」など、ニッチすぎるクイズに解答していく。

個性あふれる、さまざまな居酒屋の店先で、クイズに解答していくオダギリたち。そんな中、一同がたどり着いたのは、入り口の高さが異様に低い居酒屋。味わい深い外観はもちろん、おいしい料理にテンションが上がった一同はしばしクイズも忘れ、ざっくばらんなトークで距離を縮めていくことに。

「家で毎日、一人で飲む」というオダギリの酒も、どんどん進むと、サーヤが女子力全開でオダギリにぐいぐいアプローチ。さらには、子役出身で今秋も連続ドラマに出演していることをアピールし、オダギリに売り込みをかける場面も。

そんなサーヤを見た山内も、ここぞとばかりに「ドラマとか映画に出たい」と相談するが、オダギリはすかさず「山内さん、髪形がちょっと……」と切り出し、“俳優としてイケてないポイント”についてダメ出しをする。

また、収録を終えたオダギリは「めちゃめちゃおもしかった」と大満足の様子で、再出演への売り込みを開始。「一番好きな企画『ワンシャッターで最高の1枚とるねん』も本当にやりたいし、『都内の物件のことは俺が1番知ってんねん』も大好き。参加したい企画はいっぱいある。普段は宣伝とかでしかバラエティーに出ないけど、『かまいガチ』は別かもしれない」と、同番組は特別であることを明かし、意欲を見せていた。