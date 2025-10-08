メジャーリーグ 最新情報

ニューヨーク・ヤンキースは7日（日本時間8日）、本拠地ヤンキー・スタジアムで行われたトロント・ブルージェイズ戦に9対6で勝利し、アメリカンリーグ地区シリーズの対戦成績を1勝2敗とした。







ヤンキースは3回までに、ブルージェイズの3番打者ウラジーミル・ゲレロJr選手の2ランホームランなどで一時6対1とリードを許した。



しかし3回に2点を返すと、4回にチャンスが到来。先頭の9番打者オースティン・ウェルズ選手が三失、1番打者トレント・グリシャム選手が四球で1死一、二塁の好機を作った。



迎えた2番打者でヤンキースのチームリーダー、アーロン・ジャッジ選手は、ブルージェイズの3番手ルイ・バーランド投手が投じた3球目の内角直球を巧みに捉え、左翼ポール直撃の同点3ランホームランを放った。



さらに5回には、6番打者ジャズ・チザム選手が勝ち越しのソロ本塁打を放ち、一気に逆転に成功した。



ヤンキースは先発のカルロス・ロドン投手が2回途中で6失点と苦しんだが、リリーフ陣が粘り、4回から9回まで無失点で切り抜けた。



これでヤンキースは地区シリーズの対戦成績を1勝2敗とし、首の皮一枚でシリーズをつないだ。



次戦のアメリカンリーグ地区シリーズ第4戦は、8日（日本時間9日）に同じくヤンキー・スタジアムで行われる。













【動画】ヤンキースが劇的勝利！ジャッジの一発で対戦成績を1勝2敗に！

MLBの公式Xより











The survive with a Game 3 victory!

— MLB (@MLB)