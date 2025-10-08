流れは渡さない！ヤンキース・ジャッジ、痛烈ライナーをナイスキャッチで…

メジャーリーグ 最新情報
ニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジは7日（日本時間8日）、本拠地ヤンキー・スタジアムで行われたアメリカンリーグ地区シリーズ、トロント・ブルージェイズとの第3戦に「2番・右翼」で先発出場。5回の外野守備で攻守を披露した。
ヤンキースは1－6の劣勢から、4回裏ジャッジの3ランで同点に追いついた。
続く5回表のブルージェイズの攻撃。1死二塁となり、打席には7番のアンソニー・サンタンデール。ここで打たれると流れが再びブルージェイズに傾きかねない勝負所だ。
サンタンデールはヤンキース3番手のカミロ・ドバルが投じた143キロのスライダーを思い切り引っ張った。
打球は右翼前に落ちようかというところにライナーとなって飛んでいく。
この打球を右翼のジャッジがチャージをかけ、斜め前方に飛び込みながらキャッチ。すぐさま二塁に送球し、ランナーの進塁を許さなかった。
ヤンキースは傾いた風を相手に渡すことなく、この回を無失点に切り抜けた。
勢いに乗ったヤンキースはその裏に2点を奪って逆転に成功すると、6回にも1点を追加。1－6の劣勢を跳ね返し、9－6と大逆転勝利を収めた。
