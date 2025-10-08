「Scramble Fes 2025」、MONO NO AWARE、aldo van eyck出演決定

2025年11月16日（日）にSpotify O-EASTにて開催される「Scramble Fes 2025」の追加出演アーティストが発表された。

「Scramble Fes 2025」は、「ツタロック」と「ライブナタリー」が初のコラボレーションをし、”渋谷”という街で新たな音楽シーンが誕生するイベントを目指すフェス。今回発表されたのは、MONO NO AWARE、aldo van eyckの2組。これで、ヘッドライナーのBREIMENを筆頭に全7組のアーティストが出揃った形となる。

イープラスにて、10月8日（水）13:00より10月13日（月・祝）23:59まで、チケット2次先行（抽選）が受付開始。

また、オープニングアクト出演をかけたEggsオーディションが開催中。インディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援を行う"Eggs Pass"にて、オーディションへのエントリーが受付されており、グランプリバンドはオープニングアクトとして出演することができる。詳しくはオーディションページにて。

＜ライブ情報＞

Scramble Fes 2025

2025年11月16日（日）東京都 Spotify O-EAST

出演：BREIMEN（ヘッドライナー）、aldo van eyck、Dos Monos、HOME、泉大智、MONO NO AWARE 、S.A.R.

時間：14:00開場 / 14:30開演 / 20:40頃終演

料金：前売 6,000円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）

チケット 2次先行（イープラス／抽選）

受付期間：10月8日（水）13:00～10月13日（月・祝）23:59

専用URL：https://eplus.jp/scramblefes2025/

主催・企画：CEミュージッククリエイティブ株式会社 / 株式会社ナターシャ

制作：ライブマスターズ株式会社

協力：Rolling Stone Japan

お問い合わせ：Spotify O-EAST（03-5458-4681）

イベント公式サイト https://live.natalie.mu/event/scramblefes2025

オープニングアクト出演をかけたEggsオーディション

エントリー期間：9月26日（金）17:00〜10月26日（日）23:59

※2025年10月26日（日）23:59までにEggs Passにアカウント登録があるアーティストが対象です。

※既にEggs Passにアカウント登録があり、配信中のアーティストも対象です。

「Scramble Fes 2025」オーディションページ https://eggs.mu/music/project/scramblefes2025