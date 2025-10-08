モデナにて、マセラティ「MCXtrema」が著名コレクターへ納車される

最先端のテクノロジーとイタリアのクラフツマンシップを融合し、自動車革新の象徴として誕生した「MCXtrema」。サーキットでの極限のパフォーマンスと、マセラティ独自のラグジュアリーを兼ね備えたわずか62台のみが生産される限定モデルである。

先日、このMCXtremaが、約90年にわたりマセラティの歴史的本拠地であるモデナのヴィアーレ・チーロ・メノッティ工場を舞台に、オーナーへと引き渡された。オーナーは、南フランス在住の原子力技術者であり実業家のジャック・シコット氏。彼はマルチミリオンダラー規模のクラシックカーコレクションを所有し、マセラティMC12を含む60台以上の名車を保有している。

今回、シコット氏のコレクションに加わったのはMC12の後継モデルであるマセラティMCXtrema。エレガントなリバリーと独自仕様をまとったこのモデルは、「MCXlusivaプログラム」をもとに、オーナーの希望に合わせてカスタマイズされた。マセラティのデザインセンターであるチェントロ・スティーレが提案したのは、MC12ストラダーレを彷彿とさせる”コルセ（レーシング）”のリバリー。そこにオーナーのラッキーナンバー「77」をドアにあしらい、個性を際立たせている。ボディは”マットブルー”と”パールホワイト”のツートーン仕上げで、ボンネットにはコントラストを効かせた大きなトライデントロゴが描かれ、マセラティのレーシングDNAと、オーナーが所有するMC12へのオマージュが込められている。

美的価値と走りの刺激を兼ね備え、サーキットでのドライブを愛するシコット氏にとって、このMCXtremaは理想的な一台といえるだろう。

納車式では、GTクラスで4度の世界タイトルを獲得したマセラティのチーフテストドライバー、アンドレア・ベルトリーニが直接車両を引き渡しした。MCXtremaの開発初期から完成まで携わったアンドレアからの引き渡しは、忘れがたい瞬間となったに違いない。