ヤンキースを勝利に導く！ジャズ・チザムが右翼席に叩き込む完璧なホーム…

メジャーリーグ 最新情報

ニューヨーク・ヤンキースのジャズ・チザム選手は7日（日本時間8日）、本拠地ヤンキー・スタジアムで行われたトロント・ブルージェイズ戦に「6番・二塁」で先発出場し、アメリカンリーグ地区シリーズで初めてリードを奪う勝ち越しソロ本塁打を放った。



6対6の同点で迎えた5回の第3打席では、ブルージェイズ3番手ルイ・バーランド投手が投じた3球目の直球を完璧に捉え、ヤンキースファンが待つ右翼席に叩き込んだ。



アメリカンリーグ地区シリーズ第1戦の第1打席で右前打の1安打のみを記録していたが、大事な場面で貴重な本塁打が飛び出した。



ブルージェイズは序盤、ウラジーミル・ゲレロJr選手の2ランホームランなどでリードを奪っていた。しかし、ヤンキースは4回にアーロン・ジャッジ選手の同点3ランホームランをきっかけに、5回と6回に得点を重ねて逆転。



試合はヤンキースが9対6で勝利し、アメリカンリーグ地区シリーズの対戦成績を1勝2敗とした。





















【動画】ヤンキースが劇的勝利！チザムが放った完璧な本塁打がこれだ！

MLBの公式Xより











JAZZ. CHISHOLM. JR. LEAD!

— MLB (@MLB)【了】