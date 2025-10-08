メジャーリーグ 最新情報

ニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジは7日（日本時間8日）、本拠地ヤンキー・スタジアムで行われているアメリカンリーグ地区シリーズ、トロント・ブルージェイズとの第3戦に「2番・右翼」で先発出場。第3打席で同点に追いつく3点本塁打を放った。







地区シリーズで2連敗と後がないヤンキース。背水の陣で迎えたこの試合も3回表まで1－6とブルージェイズに大きくリードを許す苦しい展開となった。



しかし3回の裏に2点を返して3－6とすると、続く4回裏にドラマが待っていた。



ヤンキースは1死から相手のエラーと四球で一、二塁の好機を作り、前の打席でタイムリー二塁打を放っている2番のジャッジに打順が回る。



ブルージェイズは勝負所とみて、左腕のメーソン・フルハーチに代えてルイ・バーランドをマウンドに送った。



0ボール2ストライクからの3球目、インコースに投じられた160キロのストレートをジャッジが見事に捌いた。



凄まじい打球音から弾きだされた弾丸ライナーが左翼ポールを直撃。6－6の同点に追いつく3点本塁打となった。



追い詰められたピンストライプが、ジャッジの一振りで息を吹き返す。ヤンキースは続く5回に2点、6回にも1点を追加し、見事逆転に成功した。



試合は現在8回まで進み、9－6でヤンキースがブルージェイズをリードしている。



ジャッジはこの試合ここまで3打数3安打4打点と大活躍だ。













【動画】土壇場からの逆襲！ジャッジの起死回生、同点3ランを見よ！

MLBの公式Xより











AARON JUDGE OFF THE FOUL POLE!



TIE GAME!!!

— MLB (@MLB)【了】