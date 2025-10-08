DeNAは8日、2025年11月22日（土）および23日（日）の2日間にわたり、新イベント『横浜DeNA ベイスターズ BAY BLUE FESTIVAL 〜 BAYSTARS FUN! DAYS 〜 Supported by ありあけハーバー』を開催することを発表した。

今シーズン熱い声援を送っていただいた皆さまにご来場いただき、様々な体験をしていただきたいという思いから、例年単日にて開催してきた『ファンフェスティバル』の名称を変更し、2日間にわたって実施する新たなイベントが誕生。参加者全員が“主役”となり、選手や球団の魅力をより一層感じていただけるよう、全員で創り上げるイベントを目指すという。

初日となる11月22日は選手とゲストMCによる企画やトークショー、オフィシャルパフォーマンスチームdianaによるダンスステージを実施。また、イベント終盤にはアーティストによるLIVEで横浜スタジアムを盛り上げる。23日にも選手とゲスト MCによる企画を行うほか、野球対決やメインステージ上での様々なコンテンツを予定。各コンテンツの詳細や出演選手等は、球団公式ホームページにて10月下旬より順次発表される。

また、ゲストMCとして22日にはナチョス。さん、23日には鬼越トマホークさんと虹のコンキスタドールの的場華鈴さんに出演いただくことが決定。ゲストMCとスタジアムMCの山田みきとしさんが共に会場全体を盛り上げる。