「正当化しがたい」今永昇太、オプション行使が微妙に？　昨季好調も今季…

シカゴ・カブスの今永昇太投手は、6日（日本時間7日）に行われたナ・リーグ地区シリーズ2回戦のミルウォーキー・ブルワーズ戦で先発登板したが、2被弾を浴びるなどして敗戦投手となった。最近の低迷が、同選手の去就に影響を与える可能性があると、米メディア『ノースサイド・ベースボール』が報じている。

今永は2024年1月に横浜DeNAベイスターズからカブスへ移ると、ルーキーシーズンながら29試合に登板し15勝3敗、防御率2.91、奪三振174をマーク。被本塁打は27本で、やや多い印象を残したが、それでもオールスターゲームに選出されており、全体的には良好な成績と言えるだろう。その勢いは今季も継続し、序盤からエースとして活躍しそうな気配を見せていた。

その一方で、よりホームランを打たれやすくなっている。直近11試合で18本塁打を許しており、奪三振率は昨年よりも大幅に低下していた。それを踏まえ、同メディアはタイトルに「月曜夜の試合が、今永にとってカブスのユニフォームを着ての最後の先発登板になるのか？」とつけ、「この大幅な後退のタイミングは最悪だ。なぜなら、今秋はカブスにとって今永に関する重要な決断（オプション行使）の時期となるからだ」と、危惧している。

続けて「今永との契約から現在に至るまでのほとんどの期間、カブスの最初のオプションは、考えるまでもなく当然の選択肢のように感じられた。それが発動すれば、彼の契約総額は5年総額で8000万ドルに跳ね上がるが、ここ2年間の大半で2番手クラスの先発投手として活躍してきた彼にとっては、比較的割安と言えるだろう。しかし、残念ながら現時点では、むしろ逆の考えをする方が自然に感じられる。すでに32歳、彼の実力は衰えており、今年はハムストリングを負傷した。この怪我は将来的に約25%の確率で再発する可能性がある。肘や肩、その他投手特有の部位の怪我のリスクもある。8月中旬以降に低迷が続いている今、このような投手に新たに保証された5700万ドル近い金額を支払うのは、正当化しがたい」との見解を示した。

