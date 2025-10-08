HRキングがついにお目覚め！マリナーズのローリーがPS第1号となるダメ押し…

メジャーリーグ 最新情報

シアトル・マリナーズのカル・ローリー選手は7日（日本時間8日）、敵地のコメリカ・パークで行われたデトロイト・タイガース戦に「2番・捕手」で先発出場し、ダメ押しとなる2ランホームランを放った。



9回、無死二塁の好機で迎えた第5打席では、タイガースの5番手ブレナン・ハニフィー投手が投じた3球目の外角シンカーをうまく捉え、左中間スタンドに運んだ。



第2打席では四球、第3打席では中前打を放つなど、チームを勝利に導く活躍を見せた。



ポストシーズンでの本塁打は、2022年のトロント・ブルージェイズとのワイルドカード第1戦以来で、自身2本目となった。



試合はジョン・ポール・クロフォード選手やユジニオ・スアレス選手の本塁打もあり、マリナーズが8対4で勝利。



アメリカンリーグ地区シリーズの対戦成績を2勝1敗とし、あと1勝でアメリカンリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。





















Cal Raleigh adds a homer to his historic 2025 season!



