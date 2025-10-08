メジャーリーグ 最新情報

トロント・ブルージェイズのウラジーミル・ゲレーロJr.は7日（日本時間8日）、敵地ヤンキー・スタジアムで行われているアメリカンリーグ地区シリーズ、ニューヨーク・ヤンキースとの第3戦に「3番・一塁」で先発出場。第1打席で2点本塁打を放った。







ブルージェイズがヤンキースに2連勝して迎えた地区シリーズ第3戦。後がないヤンキースは今季18勝（9敗）をマークしたサウスポーのカルロス・ロドンに先発を託す。



初回のブルージェイズの攻撃。1死から2番のデービス・シュナイダーが四球で歩き、3番のゲレーロJr.が打席に入った。



外、内と投げられたストレートはいずれもボール。タイミングを崩しに来た3球目のチェンジアップが甘く入ったところをゲレーロJr.が逃さなかった。



豪快なスイングから弾き返された打球は左中間方向に大きく伸び、先制の2点本塁打となった。



ブルージェイズは主砲の3試合連続アーチで幸先よく2点を先制。3回表にも4点を追加し、一時は6－1と大きくリードした。



しかしヤンキースは3回裏にアーロン・ジャッジのタイムリー二塁打などで2点を返すと、4回裏にはジャッジの同点3ランが飛び出す。ブルージェイズはリードを守れず6－6の同点に追いつかれる展開となった。



両チームの激闘は現在6回まで終了し、ブルージェイズは6－9とヤンキースに逆転を許している。



















【動画】PS絶好調！ゲレーロJr.の3戦連発となるアーチがこれだ！

MLBの公式Xより











ANOTHER HOMER FOR VLADDY!

— MLB (@MLB)【了】