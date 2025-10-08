大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのマックス・マンシー内野手は、フィラデルフィア・フィリーズとのディビジョンシリーズで第1戦と第2戦のスタメンから外れている。怪我による欠場が懸念されたが、実際には戦術的な判断によるものだった。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

第1戦では6回に途中出場し、左打者キケ・ヘルナンデス外野手の2点適時打の直後に代打として起用された。相手が右腕のデービッド・ロバートソン投手に交代したタイミングで送り出された形だ。

デーブ・ロバーツ監督によると、マンシーの体調には問題がなく、対左投手を重視した上での判断だという。マンシー自身もロバーツ監督の起用法を受け入れており、ポストシーズンを通して柔軟に対応する意向を示している。

状態が心配されたマンシーについて、スモールソン氏は「ロバーツ監督は、負傷した主力選手たちを慎重に扱っており、ウィル・スミス捕手を制限したり、トミー・エドマン外野手を外野から外したりしている。しかし、マンシーの場合は試合後半に左打者をベンチから出すという判断を重視していた」と言及した。

【関連記事】

【了】