ガンバ大阪は8日、拓殖大学からMF吉原優輝と仮契約を結び、2026シーズンからの新加入が内定したことを発表した。

2004年7月19日生まれで現在21歳の吉原は、大阪府出身で180センチメートルの右利きのMF。ガンバ大阪ジュニアユース、ガンバ大阪ユースに所属した経歴をもち、拓殖大学に進学している。

2026シーズンからの新加入が内定したことを受け、吉原はG大阪のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「この度、2026シーズンよりガンバ大阪に加入することになりました。拓殖大学3年の吉原優輝です。アカデミーから育てていただいたガンバ大阪でプロキャリアをスタートできることを大変嬉しく思います。家族はじめ、関わってくださった全ての方々への感謝を胸に、1日でも早く試合に出場し、結果という形で恩返しできればなと思っています。また、大学ではサッカー選手としてだけでなく、人としても成長させていただきました。指導者や仲間の支えがあったからこそ、今の自分があると心から感謝しています。歴史と伝統あるガンバ大阪の勝利に貢献し、ファン・サポーターの皆さまと喜びを分かち合えるよう、全力で努力していきます。応援よろしくお願いします」