◆Q. 食費を賄えるような外食・食品系の優待銘柄を教えてください

「2025年以降の物価高を踏まえ、食費が実質ゼロ円に近づくような外食・食品系の株主優待銘柄を教えてください。選定の際に重視する利回りや利用頻度の基準も知りたいです」（きつねめさん／47歳）

◆A. 「外食系だと、コロワイドやすかいらーく、大戸屋などでしょうか」（桐谷さん）

食費をゼロに近づけるのはなかなか難しいんですが、いろいろな飲食系の優待券がもらえる優待銘柄に分散投資していけば、実際にはゼロに近づけることもできますね。私の場合は食費はゼロで、全て優待で賄えています。食べきれない分は人にあげたりもしているくらいです。

利回りと利用できる店舗の多さでいえば、コロワイド＜7616＞がいいと思います。ただ、優待をもらうには、500株必要なので百数十万円必要です。それでも、年間4万円分のポイントがもらえて、1円単位で使えるので非常に便利ですね。

一方、総合利回りは低いものの、意外と人気なのがすかいらーくホールディングス＜3197＞です。私も1000株持っていて、年間3万4000円分の優待が受けられます。ステーキガスト、Caféレストラン「ガスト」、バーミヤン、夢庵など店舗が豊富で使いやすいんです。

個人的に近所でよく行くのは、大戸屋＜2705＞ですね。家の近くにも店舗があるので、自転車ですぐに行けて、和食がおいしいので重宝しています。それから、値上げの発表で株価も上がった「すき家」や「なか卯」などを展開するゼンショーホールディングス＜7550＞も人気ですね。

外食系以外にも、お米や食料品が送られてくる優待も結構あります。今年はお米不足で値段も上がりましたが、米をもらえる優待は多いですね。

例えば「株主優待 お米」とネット検索すれば、十数万円の投資で2kg、5kgのお米がもらえる会社を簡単に見つけられます。

私のおすすめはイオンファンタジー＜4343＞です。100株以上の保有で魚沼産のお米3kgに加え、同社が運営するアミューズメント施設やグループ店舗で利用できる株主優待券（2000円分）などがもらえます。魚沼産のお米は、毎年本当に助かっていますね。

