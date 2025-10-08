「原因は意外と単純だ」今永昇太、なぜ被本塁打が減らない？　9月から低迷…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスの今永昇太投手は、6日（日本時間7日）に行われたナ・リーグ地区シリーズ2回戦のミルウォーキー・ブルワーズ戦で、先発登板し3回途中5安打4失点無四球3奪三振の成績を残した。依然として被本塁打の課題は解決していないと、米メディア『カビーズクリブ』が報じている。

今永は今季、レギュラーシーズンの25試合で先発登板し9勝8敗、防御率3.73、奪三振117、被本塁打31本をマーク。左太もも裏の張りのため離脱した時期もあったが、復帰後も安定した成績を残していた。しかし、問題はシーズンが佳境に入った終盤だ。9月の5試合で防御率6.51、被本塁打10本という成績を残しており、低迷したままポストシーズンに突入したことになる。

サンディエゴ・パドレスとのワイルドカードシリーズ2回戦で、今永は先発を外れて2番目となったが、マニー・マチャド内野手にツーランホームランを浴びている。そして、今回のブルワーズ戦では、初回2アウトからの連続ヒットで相手を出塁させ、アンドルー・ボーン内野手にスリーランホームランを打たれてしまった。さらに、3回にも再び2アウトから、コントレラス捕手にソロ本塁打を許している。

同メディアは、その要因について「初回以降、球速が目に見えて落ちていた。こうしたケースでは、原因は意外と単純なことが多い。今永は今季を通じて球速が安定せず、失投すれば真ん中高めに甘く入る傾向があった。ポストシーズンでは、そうしたミスは必ず代償を伴う」と分析した。そのような今永の癖を相手に研究されていたのかもしれない。

