大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、リリーフへ配置転換された佐々木朗希投手の好投が続いている。同僚リリーフであるブレイク・トライネン投手も、現在の佐々木の姿を驚きをもって受け止めているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群により離脱が長引いたが、リリーフとしてメジャーに復帰した9月下旬以降は好調。直近で登板した日本時間7日のフィラデルフィア・フィリーズ戦でも、1点リードの9回2死一、三塁で登板し火消しに成功している。

同メディアは「トライネンはレギュラーシーズン終盤に負傷から復帰して以来、素晴らしい活躍を見せている佐々木を称賛した」としつつ、「復帰後の彼の活躍は、まさに天の恵みだ。これほど自信に満ち、圧倒的な投球を見せてくれる選手がいるのは素晴らしい。彼の真の実力を見ることができている」というトライネンのコメントを紹介。

続けて、「ドジャースは佐々木を徐々にハイレバレッジの状況に投入してきた。レギュラーシーズン終盤のあまり重要でない試合、ワイルドカードシリーズ第2戦の4点リードの場面、そしてディビジョンシリーズでは第1戦、第2戦とセーブシチュエーションで登板させた。2戦連続セーブを記録した佐々木は、ポストシーズンの残り期間もリリーフ陣にとって間違いなく貴重な存在になるだろう」と記している。

