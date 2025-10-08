愛知県西尾市(にしおし)は、県の中央を流れる矢作川流域の南端に位置し、海・山・川に囲まれた豊かな自然環境の中で、地域に根ざした多様な文化と農・工・商のバランスのとれた産業を育むまち。

全国有数の生産量を誇り特許庁の地域ブランドに認定される「一色産うなぎ」や「西尾の抹茶」「三河一色えびせんべい」など、多彩な特産品も自慢です。

西尾市では、ふるさと納税のPRのために応援アンバサダーとして活動しているキャラクター「まーちょ」「うなーちょ」に次ぐ、第三のキャラクター「えびーちょ」が誕生!

今回は、そんな「えびーちょ」の誕生と、モチーフになった特産品の返礼品を紹介します。

第三のキャラ・えびーちょ爆誕! “ふるさと納税応援アンバサダー”について

西尾市には“ふるさと納税応援アンバサダー”として、ゆるくてかわいいキャラクターがいます。

西尾市観光協会マスコットキャラクター「まーちゃ」が、大豆イソフラボンが豊富に含まれた幻のめすうなぎ「艶鰻(えんまん)」を食したことで、筋肉量が増加し、進化した姿である「まーちょ」、水質豊かな矢作川水域で獲れたシラスウナギが大豆イソフラボンと西尾の抹茶(カテキン)を摂取したことで体脂肪が落ち、筋肉量が増加し、進化した姿である「うなーちょ」。

そして、このたび第三のキャラクターとして、三河湾出身のプリプリプリティな女子高生エビ「えびーちょ」が誕生しました。

「えびーちょ」は西尾市の地域ブランドである「三河一色えびせんべい」をモチーフとしたオリジナルキャラクター。あえて「まーちゃ」や「うなーちょ」と異なる作画でデザインされ、これから一緒に西尾市のふるさと納税をより一層盛り上げていくとのことです。

西尾市ふるさと納税の各公式SNS（X・インスタグラム）でも「えびーちょ」について発信しており、誕生記念の企画イベントも実施中。西尾市のふるさと納税返礼品にも登録されている「三河一色えびせんべい」を手に入れるチャンスもあるとのことですので、ぜひ一度チェックしてみてください。

自治体からのメッセージ

愛知県西尾市には地域ブランドが3つあり、そのうちの1つが「三河一色えびせんべい」です。「えびせんべい」は全国有数の生産量を誇る西尾市の特産品です。約100年前の誕生から、生産者のたゆまない努力によって全国に販売を拡大してきました。エビのうまみをそのまま生かし、添加物をほとんど使わない自然派のスナック菓子で、お子様からお年寄りまで安心して食べていただけます。

西尾市のふるさと納税返礼品について

「えびーちょ」のモチーフであり西尾市の地域ブランドである「三河一色えびせんべい」を紹介します。

味の老舗青山 銘菓詰合せ化粧箱

・提供事業者：味の老舗 青山

・内容量：白菊50g、海老ふぶき45g、磯わかめ45g、海老のり巻40g、特上フライ小花55g、いか照焼45g

・寄附金額：1万4,000円

素材にこだわり、昔ながらの手焼き製法で作る高級品のえびせんべいです。6種類の味わいを楽しめます。化粧箱での詰め合わせなので、贈り物にもおすすめなのだとか。

三河一色えびせんべい カズヨシ姿焼き8枚入り8袋・食べ比べ3品

・提供事業者：有限会社 富士見屋

・内容量：カズヨシ姿焼き8袋(8枚／袋)、海老一(110g)、海老桜(120g)、えび味(120g)

・寄附金額：1万3,000円

50年以上愛される、海の恵みを大切にするお菓子「カズヨシ姿焼き」と、「三河一色えびせんべい」の海老一、海老桜、えび味を食べ比べで味わえます。お茶請けや毎日のおやつにもピッタリ!

今回は愛知県西尾市ふるさと納税応援アンバサダーの新キャラクター“えびーちょ”と、「三河一色えびせんべい」の返礼品を紹介しました。かわいくてマッチョな第三のキャラ“えびーちょ”は、まーちょ、うなーちょと共に、個性豊かで目を引くキャラクター。まち自慢の「三河一色えびせんべい」は返礼品でも味わうことができるので、気になった人はぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者