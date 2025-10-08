9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が7日、自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。

中川翔子

6日に退院を報告していた中川。この日は、「退院前は不安で変になってたけど 退院後は人が優しい、とかだけで涙でてくる ホルモンのせい？なに？ 双子かわいい、でも涙でる 子宮が戻ろうと収縮するのがめちゃくちゃ痛い、帝王切開、退院しても身体安静にしないと本当につらい 毎日が未知 でも 双子かわいいから 涙が出る」と涙もろくなっていることを明かした。

また、最新の我が子との3ショットなどを公開し、「長男は黒髪ふさふさ 夫似だけど目を閉じてると栄子おばあちゃんにも似てる 次男はわたしの赤ちゃんの頃にそっくりでびっくりしてる」と紹介。「いろんなDNAが次々と！はあ涙でる」とつづった。

双子の写真に、ファンから「おメメパッチリ可愛い」「長男くんはザ、イケメンて感じで、次男くんはほんわか癒し系なのが日に日に分かりますね」「赤ちゃん可愛いです」「可愛いとイケメン」「メッチャメッチャハンサムハンサム双子ちゃん」といった声が寄せられている。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。