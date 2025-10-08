「オールスター前はエース級」菅野智之、ライバル球団へ移籍か？　米紙が…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズに所属する35歳の菅野智之投手は、今オフにフリーエージェント（FA）になる予定だ。同球団と再契約を結ぶ可能性もあるが、米メディア『TOI』はチームを離れる可能性の方が高いと報じている。

菅野は昨オフ、読売ジャイアンツからオリオールズへ移った。ルーキーシーズンながら4月以降に活躍し、ア・リーグ東地区の最下位に低迷するチームの中で勝利を積み重ねている。シーズン後半には失速したものの、30試合に先発し10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマークした。

同メディアは「今季の菅野は、派手な奪三振数こそ残せなかったものの、打たせて取る投球と豊富な球種を駆使して、先発としての役割を果たした」とし、「特にオールスター前の期間にエース級の数字を残しており、ア・リーグ東地区の優勝を狙うチームにとっては貴重な存在となるだろう」との評価を下している。

続けて「明確な勝利へのビジョンを示せなければ、菅野は間違いなくチームを去る。2025年の不振は、主力選手を繋ぎ止める仕組みの欠如を浮き彫りにした」と伝え、契約の主導権は菅野にあるとの見解を示している。もしオリオールズを退団する場合、同じ地区のボストン・レッドソックスやニューヨーク・ヤンキースが有力な移籍先となるようだ。

