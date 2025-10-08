お笑いコンビ・マテンロウのアントニーが2日、公式YouTubeチャンネル『それいけ!アントニーチャンネル』を更新。“芸人史上いちばんカッコいい”と思う人物を明かした。

公開された動画では、ファッション好きなアントニーが“オシャレ芸人”をランキング。シソンヌ・長谷川忍やチョコレートプラネット・松尾駿、ニューヨーク・嶋佐和也らを挙げながら、「RGさん、HGさんは、2人ともめちゃくちゃオシャレ」と称賛。レイザーラモンRGは、自身と同じくスニーカー好きでもあることから、「スポーツカルチャーっぽい。バスケも好きでオシャレ」と評価した。

また、レイザーラモンHGについては、「ファッションがめちゃくちゃオシャレ」としつつ、「冷静に考えてください。みんなHGさんって聞くと、俺らの世代ってハードゲイのイメージじゃないですか。冷静に見たら、死ぬほどイケメン、身長高い、体はマッチョ、めちゃくちゃ優しい」とすべてにおいて大絶賛。「実は芸人史上、一番カッコいい説ある。いい男説ある」「めちゃくちゃ優しいし、めちゃくちゃカッコいい」と熱弁していた。