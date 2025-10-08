フジテレビの動画配信サービス・FODでは、11日に行われる『スケートボードストリートリーグ2025 第2戦パリ大会』を生配信する。

激動のパリ五輪イヤーを終え、新たなシーズンへ突入した、スケートボード世界最高峰プロツアー「ストリートリーグ」。東京五輪、パリ五輪で連覇を達成した金メダリスト堀米雄斗が今季初参戦し、昨シーズンでストリートリーグ2度の優勝を飾った白井空良ら世界トップスケーターと激突する。

女子からは金メダリスト吉沢恋、西矢椛らがエントリー。戦いの舞台はテニス全仏オープンの会場として知られるローラン・ギャロス。五輪から1年、再びパリの地で激闘が幕を開ける。

ストリートリーグはスケートボードシーンで愛され続ける世界最高峰のプロツアーで、本場アメリカやオーストラリア・フランスなどを舞台に年間シリーズとして開催中。その最大級の名誉と賞金をかけ、完全招待制で出場を許された世界のトップスケーター男子20人・女子10人がそれぞれの個性を詰め込んだ45秒の“ライン”2本と、一発勝負のスキルバトル“シングルトリック”5本で競い合う。

そして、このツアーのトップランカーのみが出場を許される舞台が年間王者決定戦「スーパークラウン」。日本人では唯一、西村碧莉しか優勝していない最高峰の舞台。12月ブラジルで開催される王者決定戦に進むのは…。

■配信スケジュール

・10月11日

20時～ 男女予選 FOD完全無料配信／FODプレミアム配信

25時30分～ 女子決勝 FODプレミアム配信

27時～ 男子決勝 FODプレミアム配信

※スケジュールは予告なく変更になる場合あり

※決勝のライブ配信は、FODプレミアム会員のみ視聴可能

※見逃し配信は準備が整い次第、FODプレミアム会員のみ視聴可能

■主な出場選手

＜男子ストリート＞

堀米雄斗（東京五輪・パリ五輪金メダル）

白井空良（パリ五輪４位、2024SLSシドニー、東京大会優勝）

根附海龍（2024SLS APEX03優勝）

ナイジャ・ヒューストン（アメリカ／SLS最多優勝、2024スーパークラウン優勝）

ケルビン・ホフラー（ブラジル／東京五輪銀メダル）

＜女子ストリート＞

吉沢恋（パリ五輪金メダル、2024SLSスーパークラウン２位）

西矢椛（東京五輪金メダル）

ライッサ・レアウ（ブラジル／パリ五輪銅メダル、2024SLSスーパークラウン優勝）

クロエ・コベル（オーストラリア／2024SLSパリ・シドニー大会優勝）

中山楓奈（東京五輪銅メダル）

織田夢海（SLS女子史上最高スコア記録保持者）

■出演

＜解説＞

瀬尻稜（日本人初SLS出場、オリンピック解説者、「ゴン攻め／ビッタビタ」で2021年新語流行語大賞ノミネート）

池慧野巨（2024XGames Chiba金メダル）

＜進行＞

宮島大介（スケートボードMC）

小嶋勝美（スケーター放送作家）