楽天カードは10月7日、「毎日当たるチャンス!楽天カードマンくじ」を開始した。

同キャンペーンは、2025年7月で楽天カードの発行から20周年を迎えたことを記念した取り組みの一環として実施される。

楽天カードを利用すると「楽天カードアプリ」の「楽天カード利用のお知らせ」から1日1回その場で結果が分かる楽天カードマンくじをひくことができ、毎日最大2,000ポイントの楽天ポイントが当たるチャンスがある。同くじは、楽天カードアプリでリアルタイムにカード利用内容が確認できるプッシュ通知をONにして利用する必要がある。

くじへの参加は「楽天カード利用のお知らせ」から行える。楽天カード利用のお知らせが1日の間に複数回届いた場合でも、各「利用日」につき参加可能回数は1回のみとなる。

くじの対象となる楽天カード利用のお知らせにおける利用日時は、2025年10月7日～11月13日23:59までであり、くじへの参加可能期間は11月14日11:59までとなる。

賞品や当選本数は毎日変動する可能性があり、楽天カード利用のお知らせから、くじページにて確認できる。特典進呈の条件や対象外の利用分など、詳細については同社キャンペーンページにて確認を。