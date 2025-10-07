◆本記事はプロモーションが含まれています。

仕事や遊びなど、PC作業時にマウスは欠かせません。

ただ長時間の作業になると、手首や腕がつかれてしまい、慢性的な疲労につながる可能性も…。

そんな負担を解消すべく「ちょうどいいマウスはないかな？」と探していたところ、見つけたのがこちら！

このボールを使うマウスの便利さに気づいてしまったら、もうこれまでのマウスに戻れなくなってしまうかもしれませんよ。

それだけ劇的に、ストレスがなくなりました！

ロジクール MX ERGO S

画像引用元：Amazon販売ページ

基本スペック

・場所を選ばず使える快適なトラックボール仕様。

・人間工学に基づくデザインを採用。疲労を軽減。

・静音クリックで音がまったく気にならない。

・ボタンのカスタマイズが可能。複雑な操作も「ポチッ」とできる。

購入したのはロジクールのトラックボールマウス。

人気モデルの1つで、圧倒的な使いやすさから多くの人に選ばれています。

まず注目したいのは、トラックボールマウスならではのボールでしょう。

マウス本体を動かす必要はありません。ボールを指で転がせば、PCのカーソルを自由に操作できますよ。

手首や腕を使わずに済むため負担が少なく、省スペースで作業もできる優れものです！

さらに人間工学に基づいた設計になっているのもポイント。

しかも本体の傾斜角を調整することで、より自然に近い手のポジションになり、疲れにくさが大きく変わります。

たったこれだけの違いで、本当にラクになるのには驚きました！

試してみるまで信じられませんでしたが、「こりゃみんな選ぶよね」と納得。

作業をしてみると、クリック音はまったく聞こえないほど静音でした。

むしろクリックするのが楽しく、小気味いいリズムで目の前の作業に没頭できます。

また、複雑な操作を必要とするショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、「ポチッ」と押すだけで実行できますよ。

PCを使うことが多かったり、腕や手首の疲れが気になってたりする人に、間違いなくおすすめできる商品です！

ほかにもおすすめなロジクールのマウスがこちら！

ロジクール M575SPd

画像引用元：Amazon販売ページ

ロジクール M750MGR

画像引用元：Amazon販売ページ

ロジクール G G304

画像引用元：Amazon販売ページ

Amazonが年に一度のビッグセール『プライム感謝祭』を開催中！

画像引用元：Amazon販売ページ

『プライム感謝祭』は、Amazonが開催するビッグイベントの1つ。

年に一度のスペシャルなセールだけあって、人気ブランドから定番商品まで、あらゆるジャンルのアイテムがお買い得価格になります。

このタイミングを逃してしまうのはもったいないので、今のうちにどんな商品が安くなっているのかだけでもチェックしてみてくださいね。

◆記事中の商品を購入すると、売上の一部がマイナビニュースに還元されることがあります。記事中に掲載されている情報は、執筆時点の情報です。価格や在庫等は、販売ページにてご確認ください。