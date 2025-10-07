◆本記事はプロモーションが含まれています。

毎日の暮らしの中で、「ここがゴチャゴチャしてて嫌だな」「もっと整頓して快適に過ごしたい」という気持ちになることはありませんか。

自宅はきれいな状態をキープできているにこしたことはないものの、「何からすればいいのかな」と悩んでいる人も少なくありません。

そんな時にまず注目すべきなのが山崎実業です！

山崎実業は「こういうの欲しかった」「作ってくれた人に感謝したい」というような、かゆいところに手が届く便利グッズを数多く展開しているブランド。

ほとんどの商品が白や黒のシンプルカラーでまとめられていたり、ホテルに置いてあるようなスタイリッシュなデザインだったり、インテリアに馴染みやすいのも魅力でしょう。

そんな山崎実業の家がすっきり片付くおすすめ商品がこちらです！

山崎実業 ポリ袋ホルダー

画像引用元：Amazon販売ページ

ポリ袋をかけるだけで、不要物を「ぽいっ」とできる簡易的なゴミ箱に早変わり。

キッチンで使えば料理中の野菜くず、デスクで使えばおにぎりのビニール、リビングで使えば手を拭いたあとのウェットティッシュなど、場所を選ばずすぐに捨てられて便利です。

また、グラスを乾かしたり、保存袋の入れ替えに使えたり、汎用性に優れているのも魅力でしょう。

使わない時は折りたたんで収納できるのもポイント。邪魔にならずスリムに片付けができますよ。

持っていて損のない山崎実業の便利グッズの1つです。

山崎実業 戸棚下 収納ラック

画像引用元：Amazon販売ページ

収納棚の下というデッドスペースに目をつけたのがこの商品。

戸棚下用の収納ラックを取り付けるだけで、「こんなにラクになるのか」と感じてしまうことでしょう。

よく使うラップや布巾をまとめて入れたり、置き場所に困りがちなタッパーや弁当箱を置いたり、キッチンの動線がすっきりします。

棚を開け閉めする手間や奥から取り出す面倒がなく、ノンストレスで過ごせますよ。

しかも耐荷重が2kgあるので、フライパンなどキッチン小物を置くのもGOOD。

インテリアに馴染むシンプルなデザインも魅力ですね。

山崎実業 マグネット キーフック & トレイ

画像引用元：Amazon販売ページ

車や自転車の鍵、印鑑、ペン、帽子、折りたたみ傘、虫よけスプレー、温度計、サングラス、折りたたみ傘など、玄関にあると便利なものをまとめて収納しちゃいましょう。

部屋から物を探す手間なく、配達物の対応や身支度がスムーズにできてラクですよ。

強力マグネットが「パチッ」と玄関にくっつくので取り付けは非常に簡単。ドアを開閉してもズレにくく、使い勝手がいいです。

シックな外観でインテリアに馴染みやすいのも魅力的。ずっと愛用していたくなる便利グッズでしょう。

山崎実業 マグネット アンブレラスタンド

画像引用元：Amazon販売ページ

雨の日には必ずといっていいほど出番のある傘。

ですが普段は「どこに置こうかな」「ちょっと邪魔だな」と感じることもあるでしょう。

そんな時に便利なのが、山崎実業のアンブレラスタンド。

特徴はマグネットで簡単にドアへ取り付けできることと、コンパクトで邪魔にならないこと。

また、傘の長さに合わせて調整できたり、仕切りを利用して折り畳み傘を収納できたり、とても便利なので「こういうのが欲しかった」と感じるかもしれませんね。

玄関周りをすっきりできる便利グッズです。

山崎実業 マグネット バスルーム ラック ワイド

画像引用元：Amazon販売ページ

限られたスペースを有効活用するアイテムが多い山崎実業らしい商品でしょう。

浴室壁面にマグネットで「ピタッ」と貼り付けるだけでOKです。

ディスペンサーボトルはもちろん、石けん、歯ブラシ、タンブラーなどの収納にも便利。

また、小物を引っ掛けられるフックが2個ついているのもポイントです。

バスブラシや水切りワイパーといった掃除道具を吊るしておけば、必要な時に「サッ」と使えてラクですよ。

シンプルで清潔感のあるカラーは浴室にぴったり。長く使いたくなるラックなのではないでしょうか。

