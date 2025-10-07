「ハイリスクな戦略だ」大谷翔平所属のドジャース、ロバーツ監督に同情の…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に不安を抱えたままポストシーズンに突入している。この状態にデーブ・ロバーツ監督は、先発投手を試合終盤で登板させるなどの工夫を見せており、今後の起用に注目が集まる。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のサイフ・フィーダ記者が言及した。

ブルペン陣の不調を補うため、ロバーツ監督は異例の先発投手を中継ぎとして投入する戦略に舵を切った。第1戦では、大谷に続いてタイラー・グラスノー投手と佐々木朗希投手を起用し、27アウト中26アウトを先発投手が担う形となった。

ロバーツ監督はさらに、クレイトン・カーショウ投手やエメ・シーハン投手らをブルペンに回し、継投の組み立てを先発投手頼みで構築している。これにより不安視されていたブルペン防御率4.27の課題に対し、抜本的な解決策を講じた。

ドジャースの継投策についてフィーダ氏は「ポストシーズンのほぼすべての試合で、先発投手に完璧な投球と長いイニングの投球を求めるという、大きなプレッシャーがかかるハイリスクな戦略を見せており、これは決して容易なことではないだろう」と言及した。

