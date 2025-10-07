まもなくレギュラーシーズンが終了する2025年のプロ野球。近年はシーズンオフに多くの日本人選手が海を渡り、メジャーリーグの舞台で活躍を見せている。今オフにもメジャーリーグ移籍が噂されるNPB戦士が多くいる。ここでは、メジャーリーグ挑戦の可能性がある選手を取り上げたい。

村上宗隆（東京ヤクルトスワローズ）

・投打：右投左打

・身長／体重：188cm／97kg

・生年月日：2000年2月2日

・経歴：九州学院高

・ドラフト：2017年ドラフト1位（ヤクルト）

昨オフの契約更改で、今オフのメジャーリーグ挑戦を表明した村上宗隆。今季は長期離脱を強いられて状態が心配されたが、一軍復帰後はアーチを量産し、格の違いを見せつけている。

九州学院高から2017年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団すると、高卒2年目に一軍へ定着。同年は打率.231、36本塁打、96打点の活躍で新人王に輝いた。

順調なキャリアを歩み、高卒4年目の2021年には自身初の本塁打王（39本）を戴冠。翌2022年には打率.318、56本塁打、134打点をマークし、史上最年少で三冠王に輝いた。

昨季は打率.244と数字を落としものの、本塁打王（33本）、打点王（86打点）の打撃2冠を獲得した。

今季は、3月中旬に上半身のコンディション不良を発症し、開幕から出遅れた。4月17日に一軍へ昇格したが、復帰戦で故障が再発して再離脱。

それでも、7月下旬に再合流すると、51試合の出場ながら、20本塁打を放つなど量産体制に入り、メジャースカウトの評価を高めている。

