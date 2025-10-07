イタリア代表を率いるジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、リヴァプールに所属するFWフェデリコ・キエーザを代表に招集しなかった理由を明かした。7日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が同指揮官のコメントを伝えている。

10月の代表期間でFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むイタリア代表は、11日に敵地でエストニア代表、14日にはホームでイスラエル代表と対戦する。イタリアサッカー連盟（FIGC）は3日、同国代表メンバーを発表したが、F・キエーザは選出されなかった。同選手は2024年に開催されたUEFA EURO 2024を最後に代表から遠ざかっているが、今シーズンはリヴァプールで“ジョーカー”として活躍。リーグ戦で途中出場した5試合で2ゴールを挙げている。

今回の代表では、マッテオ・ポリターノ（ナポリ）とマッティア・ザッカーニ（ラツィオ）が負傷により参加を辞退。代わりにレオナルド・スピナッツォーラ（ナポリ）とロベルト・ピッコリ（フィオレンティーナ）が追加招集され、F・キエーザの代表復帰に期待が高まったが声はかからなかった。

ガットゥーゾ監督は7日、記者会見に出席し、同選手を招集しなかった理由を説明。「キエーザの問題は非常にシンプルだ。フェデとは毎週話し合いをしているし、彼も私の考えを知っている。一方で、選手が私に言うことも尊重しなければならない。彼は100パーセントの状態ではないし、100パーセントのコンディションを取り戻したいと思っている。これが真実だ」とコメント。F・キエーザはかつてのパフォーマンスを取り戻すためにリヴァプールに留まることを選択したようだ。

欧州予選でグループＩに入ったイタリア代表はここまで4試合を消化し、勝ち点「9」を獲得。首位のノルウェー代表は5連勝かつ得失点差「＋21」と2位のイタリア代表に大きな差をつけており、この差を詰めるべく10月シリーズの2連戦では大量得点での勝利が求められている。

【動画】イタリアが乱打戦を制す！



