乃木坂46賀喜遥香「LINEのアイコンを山下美月さんにしていて…」高校時代の"ファン活動"を振り返る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月2日（木）の放送では、賀喜先生のことが大好きな生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「私は、かっきー（賀喜先生の愛称）のことが大大大好きな高校2年生です！『真夏の全国ツアー2025』は香川公演2日目を観に行きました。ステージに立つかっきーがキラキラしすぎて、かわいすぎて、まぶしかったです！ ステージ後方の席だったけど、うちわに書いていたピースをしてくれて、それがうれしくてたまらなくて、授業中に思い出して1人でニヤニヤしちゃっています（笑）。学校でも、みんなにかっきーの良さを伝えたりしていて、みんながかっきーを好きになってくれて本当にうれしいです。私は最近、部活と進路のことで悩んでいましたが、東京公演を配信で観て『かっきーがこんなに頑張っているんだから自分も頑張らなきゃ』ってすごく勇気をもらえて、翌日から頑張る希望になりました。かっきーは私にとってヒーローみたいな存在です！」（山口県）

◆「また絶対に会おうね！」

賀喜：かわいい！ 授業中に「ピースしてくれたなぁ、うれしかったなぁ」って思い出してくれているのもかわいいし、学校で友達に良さを広めてくれているのも、想像しただけでかわいい（笑）！

実は私も高校生のときに同じことをしていたから。LINEのアイコンを山下美月さんにしていて、友達に「誰？」って言われたときに「乃木坂46の3期生の山下美月ちゃんって子で、かわいくない!? 写真もあるんだけど、これもかわいくない!? あとこれも……」ってめっちゃ布教していたから自分と重なる（笑）。ありがとう！ そして“頑張る希望”って言ってくれたのがうれしかった。また絶対に会おうね！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info