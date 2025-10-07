アトレティコ・マドリードは7日、スポーツディレクター（SD）職にマテウ・アレマニー氏が就任することを発表した。

ラ・リーガの複数クラブで実績を残してきた“敏腕経営者”が、ロヒブランコスに加わることとなった。1963年2月24日生まれのアレマニー氏は現在62歳。1990年に、生まれ故郷のマヨルカ島に本拠を構えるマジョルカで、クラブ経営に足を踏み入れると、最高経営責任者（CEO）や会長といった重役を歴任。在任期間中には、コパ・デル・レイ優勝やチャンピオンズリーグ初出場など、クラブの黄金期到来に大きく寄与した。

その後はバレンシアでのゼネラルマネージャー（GM）職を経て、2021年3月にバルセロナのSDに就任。財政難に陥っていたクラブにおいて、大幅なコストカットを実現させつつ、FWハフィーニャやFWロベルト・レヴァンドフスキといった実力者も獲得するという辣腕を振るったのだ。2023年9月に退任したものの、約2年半でラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スーペルコパ・デ・エスパーニャと国内3大タイトルをすべてもたらしている。

今回の発表によると、カルロス・ブセロGD（ゼネラルダイレクター）のチームに加わるアレマニー氏は、SDとして、男子トップチームおよびBチーム、ならびにアカデミーのプロ部門に関連するすべての業務を統括するとのことだ。今年1月には、同職を務めていたアンドレア・ベルタ氏が退任したことで、一時期はクリスティアーノ・ジュントーリ氏（元ユヴェントスSD）の就任も取り沙汰されていたが、スペインのクラブ経営を知り尽くした62歳の招へいが実現した。