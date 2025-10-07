大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、先発投手ではなく救援投手としてポストシーズンを過ごしている。好投を続けている佐々木だが、この起用にはリスクもあるようだ。米メディア『スポーティング・ニュース』のマック・バルテス記者が言及した。

レギュラーシーズンの終盤、救援投手として起用されるブレイク・トレイネン投手とタナー・スコット投手が不調のため、デーブ・ロバーツ監督は型破りなアプローチ、つまり先発投手を救援投手として起用する方法を取った。

4日（日本時間5日）に登板した3人の救援投手のうち、タイラー・グラスノー投手と佐々木の2人は今季の大半を先発投手として過ごした。唯一の例外は左腕のアレックス・ベシア投手で、8回に登板して重要な1アウトを奪った。グラスノーは1回2/3を、そして最終回は佐々木が無失点に抑えている。

現状はこの采配が機能しているが、バルテス氏は「シリーズが長期化した場合、先発投手は山本由伸投手、ブレイク・スネル投手、大谷だけになってしまう。ロバーツ監督は、ワールドシリーズ連覇のために、この賭けに出るつもりだ」と言及した。

