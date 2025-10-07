ウエスP、東京の魅力をCOOLに発信するダンスミュージックリリース

SNS総フォロワー数2130万人越え、グローバルに活躍する吉本興業所属のパフォーマー・ウエスPが、アーティストデビュー曲となるデジタルシングル 『Hey Yo Tokyo!』を、2025年10月8日（水）午前0時より、世界同時配信。ミュージックビデオも同時公開した。

ウエスＰは、身体能力を活かした進化型テーブルクロス引きや、エキサイティングなパフォーマンスで世界を魅了し続ける、国際的パフォーマー。また、これらのパフォーマンスに関連する8個のギネス世界記録を保持している。

デビュー曲となる今回の作品は、東京の地名をリズミカルに織り込んだキャッチーな歌詞と、東京のエネルギーと魅力をクールに発信し、ラップ、ボーカル、ボイスが融合したグルーヴ感あふれるダンスミュージックとなっている。

さらに、世界で活躍し注目される豪華アーティストとのコラボが実現。「DA.YO.NE」のミリオンヒットを誇るレジェンドラッパー・GAKU MC（ラップ）、「倍倍 FIGHT!」が話題のアイドルグループから実力派ボーカルの立花琴未＆宮野静 from CANDY TUNE（ボーカル）、個性全開のラップで参戦したMANA・KANA（from OKAME and ex.CHAI）（ラップ）、アニメ『ありふれた職業で世界最強』主人公・南雲ハジメ役などで知られる人気声優の 深町寿成（ボイス）が参加。

MVではウエスP本人が出演し、歌詞に登場する東京の各スポットでロケを敢行。彼ならではのユニークな表現が随所に散りばめられた映像作品となっているほか、歌詞の表示も含まれており、映像を観ながら楽曲を覚えやすく、中毒性の高い”歌える MV”として完成度の高い作品になっている。

■ウエスP・コメント

いつも夜な夜な1人で動画を撮影してきた自分が、今回の企画で色々なアーティストに協力してもらえて嬉しいです

■GAKU MC Rap 担当 コメント

国境を軽やかに飛び越え、世界に笑いとハッピーを届けるウエスPくん。その姿に勇気をもらい、そしてこれまで数え切れないほどの爆笑をいただいてきたひとりとして、今回音楽でご一緒できることをとても誇らしく思います。この作品をきっかけに、ウエスPくんを、そして僕らの住む東京をもっと好きになってくれる人が増えることを願っています 。

■立花琴未、宮野静 CANDY TUNE Vocal 担当 コメント

今回のコラボレーションは、CANDY TUNEでは歌わない歌い方でCANDY TUNEで初めてくらいのチャレンジでした。盛り上がる曲だと思うんですけど、私たちのパートは大人な感じで歌ってて、これ絶対気持ちいいじゃん、って二人で話してました。お互い、順番にレコーディングしたんですけど、お互い褒めあって。しかもすごく頭に残るんですよこの曲、すぐ覚えられたし。二人の歌声がきれいにマッチしていて、私たちが歌っているところを見つけていただけたらなと思います。今回、私たちとしても初めての挑戦、違う方といっしょに楽曲制作させていただくのも初めてで、緊張しながらのレコーディングだったんですけど、超楽しいし、日本の文化がこの1曲でしっかりわかると思うので、一緒に聴いて、MVも見ながら楽しんでいただけたらなと思います。MVも歌詞通りだから、海外の方とかも「ここが中目黒か！」みたいに楽しめると思います。この曲で、いっしょに盛り上がってくれたらうれしいなと思います。

■MANA・KANA（from OKAME and ex CHAI）Rap 担当 コメント

世界的コメディアンのウエスPさんの曲って聞いただけでまずおもろいけど 、曲もおもろかった♡参加できてうれし〜ありがとテンキュ！聴いてみて、笑ってみて♡

■深町寿成 / Voice 担当 コメント

まさか世界のウエスPさんの手掛ける楽曲に自身が参加させていただけるなんて夢にも思わずさらにこの豪華なメンバーの中に自分の名前が並んでいることもまだ実感が湧かないぐらい不思議な気持ちです。楽曲はお洒落キャッチーで、バズること間違いなしなので是非万人に聴いていただきたいです。そして僕はこの楽曲に参加する前よりもちょっとだけ駅の名前に詳しくなりました。

＜リリース情報＞

ウエスP feat. GAKU-MC/立花琴未&宮野静 from CANDY TUNE/MANAKANA/深町寿成

「Hey Yo Tokyo !」

作詞：小松一也、GAKU-MC

作曲・編曲：小松一也

発売元：よしもとミュージック

配信日：10月8日（水）

https://lnk.to/wesp_heyyotokyo