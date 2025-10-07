サザンオールスターズ、AI、モーニング娘。、絢香、井上陽水奥田民生… 一緒にうたおう！「みんなソング」TOP10を発表

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。10月5日（日）の放送では、「一緒にうたおう！ みんなソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。・1位：サザンオールスターズ「みんなのうた」・2位：AI「みんながみんな英雄」・3位：ももいろクローバーZ feat.まるちゃんと仲間たち「おどるポンポコリン」・4位：童謡「手のひらを太陽に」・5位：モーニング娘。「LOVEマシーン」・6位：絢香「みんな空の下」・7位：井上陽水奥田民生「ありがとう」・8位：童謡「みんなともだち」・9位：百田夏菜子「ukiukihuman!」・10位：竹内まりや「今夜はHearty Party」今回の「一緒にうたおう！ みんなソングTOP10」は、「みんなともだち」や「手のひらを太陽に」といった唱歌や童謡もランクインするなか、サザンオールスターズの「みんなのうた」が2位以下に倍以上の差をつけ、圧倒的な票数でTOPという結果となりました。ランクインした曲に共通しているのは、曲と連動した振り付けで、大人も子どもも、みんなで体を動かして楽しめたり、「あなたはひとりじゃない、特別じゃない」といったフレーズで、誰かと分かち合うことのできる幸せを表現する言葉やサウンドが多く登場する点です。イントロから元気を与えるような軽快なリズム、肩を寄せ合うような美しく信念のあるアレンジが響き渡る曲が多かったのは、まさにその表現を、曲のアタマから伝えたいという想いが込められているからでしょう。「みんな」という言葉が持つ、温かさや連帯感を感じられる曲がそろったTOP10でした。次回10月12日（日）の放送テーマは、「行楽の秋！ いざ出発！ トレインソングTOP10」です。＜番組概要＞番組名：ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10放送日時：毎週日曜 16:00～16:55パーソナリティ：ももいろクローバーZ、清野茂樹番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/clover/番組公式X：@happyclo