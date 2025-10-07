米津玄師, 宇多田ヒカル、Number_i、STARGLOW、Mrs. GREEN APPLE…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月4日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。10月4日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（10月4日（土）付）を発表しました。先週の3位から7ランクダウン↓ 藤井風3作目のアルバム『Prema』のタイトル曲が4週連続のランクイン。先週と変わらずで第9位。情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）のテーマソングで、9月25日（木）にデジタルリリースされた新曲。ラジオオンエアが好調で2週連続のランクイン。先週6位から2ランクダウン↓ この日は、ゲストに日向坂46・金村美玖（かねむら・みく）さん、河田陽菜（かわた・ひな）さんが登場！ 9月17日にリリースされた同曲のお話などを伺いました。初登場！ 9月24日（水）にリリースされた22枚目のシングルです。超特急は、11月29日（土）からアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025-2026 「REAL？」』がスタート。ファイナルは2026年2月21日（土）に東京・国立代々木競技場 第一体育館でおこなわれます。初登場！ 現在公開中の映画「『沈黙の艦隊』北極海大海戦」主題歌。同曲の作詞・作曲を担当したのは、女性アーティストへの楽曲提供は初となる宮本浩次（みやもと・ひろじ）さんです。初登場！ Mrs. GREEN APPLE 2025年最後の新曲として、9月28日（日）に配信リリースされた楽曲です。フルCGで描かれたミュージックビデオでは、メンバーのほかにも、綾瀬はるかさんや鈴木亮平さん、浜辺美波さんなど豪華キャスト陣が出演しています。初登場！ オーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」より誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ。最終審査でも披露された楽曲「Moonchaser」が、プレデビュー曲として9月22日（月）に配信リリースされました。先週2位から1ランクダウン↓ 9月22日（月）にリリースされたセカンドフルアルバム『No.Ⅱ』収録楽曲が2週連続ランクイン。初登場！ 劇場版「チェンソーマン レゼ篇」エンディング・テーマ。米津さんが作詞作曲を手がけ、宇多田ヒカルが歌唱で参加したデュエットソングです。そして、今週の第1位は……？2週連続で第1位！ 9月24日（水）にリリースされたシングルで、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の主題歌。今週は、米津さんの新曲が1位と2位にランクインしました！＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ