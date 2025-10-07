スマホの画面が汚れたままだったり、通知がたくさんたまっていたりすると、情報の整理が追いつかず生活が管理しづらくなることがあります。

同じように、財布の中がレシートや小銭でいっぱいだと、支出の流れが見えにくくなり、気づかぬうちにお金が出ていくことも。

日常の「ちょっとした散らかり」は、そのままお金の管理のしづらさにつながることがあります。反対に、スマホや財布の中を定期的に整えている人ほど、支出の把握や計画的な管理がスムーズな傾向があります。

今回は、スマホの“整え習慣”と家計管理の関係について見ていきましょう。

◆小さな「整え習慣」がお金の管理にも影響する？

スマホの中は、”今のあなたを映す鏡”です。

不要なアプリが並び、通知が絶えず溜まっている状態は、頭の中が情報でいっぱいになっているサイン。そうした状態では「今、何にお金を使っているのか」を整理する余裕もなくなりがちです。

一方で、スマホをこまめに整えている人は、自然と「何が必要で、何が不要か」を判断する感覚が身についています。

この“取捨選択の感覚”こそ、家計管理に欠かせないスキルです。たとえば、アプリの整理が習慣になっている人は、家計簿アプリやポイントカードアプリなども使いこなしやすく、支出の見える化がスムーズです。

また、スマホのサブスクリプションサービス（音楽・動画・クラウドなど）を定期的に見直す習慣をつければ、固定費のムダ削減にも直結します。

◆日々の習慣で“お金に強くなる”整理のコツ

お金の管理は、特別なスキルや高価なツールがなくても、日々の小さな習慣から始められます。

例えば、

・スマホの画面を朝にサッと拭く

・使わないアプリや通知を整理する

・サブスクや課金履歴を月に一度チェックする

・財布の中を週1回見直す（レシート・ポイントカード・現金残高を整理）

こうした小さな積み重ねは、「持ち物を大切に扱う意識」を育て、自然と家計簿の記録や支出チェックの習慣にもつながります。

スマホは、「使い方＝思考の整理の仕方」が表れやすい道具。スッキリ整えた画面を見るたびに、気持ちも整い、衝動買いや“なんとなく課金”を防ぐきっかけにもなります。

◆スマホ管理と家計管理がリンクする理由

身近なものをきちんと整えると、生活の中で「必要なもの」「不要なもの」を自然と見極められるようになります。

例えばスマホを整理すると、サブスクリプション（定額サービス）の見直しがしやすくなり、ムダな出費を減らすきっかけにもなります。また、財布を整える習慣は支出の流れを把握しやすくし、食費や生活費のムダを減らす行動につながります。

◆まとめ

スマホや財布など、身近な持ち物を整える習慣は、家計管理の第一歩です。

毎日使うスマホを通して、自分の情報や支出を見直す習慣をつけること。それが、ムダを減らし、心と家計にゆとりを生むいちばん手軽な“マネートレーニング”なのかもしれません。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

