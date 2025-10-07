今日の運勢は？ 10月8日（水）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位？

2025年10月8日（水）の毎日占い「１２星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月8日（水）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネの夏目みやびさんが占います。「１２星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第１位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？不安に感じていたことが解消されるなど、気持ちの整理がつくようです。ようやく自分らしく前に進めることでしょう。そろそろ来年に向けて、しっかりと準備を始めていくと良いかも。今日は、集中力がアップしているので勉強や仕事などに全力を注ぐのがおすすめ。やるべきことを終えると、次は自由に楽しみたくなるようです。友人や恋人を誘ってディナーへ行くと◎家族や友人と話をしていると、心がほっこりするようです。仕事などで難しいことが続いていたとしても、諦めずに頑張ろうと思えることでしょう。日ごろの感謝を込めてちょっとしたプレゼントをするのもアリ。やる気が空回りせず、上手く周りと調和できるようです。皆で協力すれば予想以上の成果を出すことができるでしょう。思考が現実化していく過程に面白さを感じられ、楽しくなる様子。健康を意識した生活をすると◎ついつい夜ふかしをしたくなるかもしれませんが、早めに寝ると良いでしょう。寝室を片付けて、心地よく眠れる環境を作っていくと良いでしょう。新しい自分を探したくなる気持ちが強くなるようです。気分を変えるために、ファッションにこだわってみるのも良いでしょう。秋らしいアイテムを身につけると、なんだかやる気もわいてくるようです。今日は、勘が冴えるとき。とくにピンチな状況ほど乗り越える術が出てくるようです。ワンマンにならずに、周りと協力しながら行動すると良いでしょう。皆で目標などを達成できると、普段よりも満足度が上がるようです。うわさ話などを夢中になって聞いてしまうかも。興味関心があるものは、自ら調べてみるのも良いでしょう。時間があれば読書もおすすめ。活字と向き合っていると、心の整理もできてくることでしょう。小さな幸せが訪れそう。どんな状況でも楽しめて、笑顔が多くなるようです。穏やかな雰囲気がでていると、対人関係も好調に。意思疎通もしやすくなり、仕事なども自然とはかどるようです。今日は、自分らしさを表現すると上手くいきそう。これまで努力していたことがあれば、成果を発表するのも◎ダイエットなどしていた場合は、気になる相手から見た目の変化などを褒められるかも。おとなしくしていると良い日。派手な動きはせずに、細かなことを調整していくようにしましょう。会議などでは、相手の話をよく聞くことも大切なようです。緊張感をほぐしてあげると◎誘惑が多いと、やるべきことがなかなか進まないかも。集中できるよう、周りを片付けるなど工夫してみましょう。一人で大変ならば、家族など周りの人にサポートしてもらうのもアリ。この先、手放していきたいもの・引き寄せたいものを書き出してみましょう。客観視すると、心のバランスも取れてくるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。