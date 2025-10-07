Jonny NashとTomo Katsurada、WヘッドラインのJAPAN TOUR開催決定

2025年夏に新作アルバム『Once Was Ours Forever』をリリースした現代アンビエントシーンを代表するオランダを拠点に活動するJonny Nashが、待望の来日ツアーを開催することが決定した。

今年ソロとして初の作品『Dream of the Egg』を発表した、同じくオランダが拠点のTomo Katsurada（Kikagaku Moyo）とのWヘッドラインのJAPAN TOURとなる。

ほかにKotsuguy（Kikagaku Moyo）を加えたトリオ編成で、互いの楽曲を演奏し役割を交代しながらパフォーマンスを行うとのこと。チケットは絶賛発売中。

＜ライブ情報＞

BAYON PRODUCTION presents

Jonny Nash & Tomo Katsurada

Co-Headline Japan Tour 2025

群馬公演

2025年11月15日（土）新島学園短期大学 講堂

時間：開場14:00 / 開演15:00

料金：前売5,000円 / 当日5,500円

TICKET INFO

cowandmouse489@gmail.com / 080-3136-2673

※件名に【Jonny & Tomos 群馬公演】と明記の上、　

お名前（フルネーム）・お電話番号・チケット枚数をご記入いただき、

上記メールアドレスにお申し込み下さい。

確認後、ご購入方法などを折り返しご返信致します。

[注意事項]

※開場時間前の会場のご入場はご遠慮ください。

※会場内飲食禁止です。

※大学の駐車場（西門駐車場または正門駐車場）をご利用いただけます。

※駐車場利用の場合は必ずご予約の際にお申込みください。

山梨公演

2025年11月16日（日）こうふ亀屋座

時間：開場17:00 / 開演18:00

料金：前売5,000円 / 当日5,500円

TICKET INFO

cowandmouse489@gmail.com / 080-3136-2673

※件名に【Jonny & Tomos 山梨公演】と明記の上、　

お名前（フルネーム）・お電話番号・チケット枚数をご記入いただき、

上記メールアドレスにお申し込み下さい。

確認後、ご購入方法などを折り返しご返信致します。

[注意事項]

※開場時間前の会場のご入場はご遠慮ください。

大阪公演

2025年11月18日（火）旧桜宮公会堂

時間：開場19:00 / 開演19:30

料金：前売5,000円 / 当日5,500円（別途ドリンク代）

TICKET INFO

cowandmouse489@gmail.com / 080-3136-2673

※件名に【Jonny & Tomos 大阪公演】と明記の上、　

お名前（フルネーム）・お電話番号・チケット枚数をご記入いただき、

上記メールアドレスにお申し込み下さい。

確認後、ご購入方法などを折り返しご返信致します。

[注意事項]

※開場時間前の会場のご入場はご遠慮ください。

※入場時にドリンク代別途800円を現金でお支払いください。

神戸公演

2025年11月21日（金）KOBE QUILT

時間：開場18:00 / 開演19:00

料金：前売5,000円 / 当日5,500円（別途ドリンク代）

TICKET INFO

cowandmouse489@gmail.com / 080-3136-2673

※件名に【Jonny & Tomos 神戸公演】と明記の上、　

お名前（フルネーム）・お電話番号・チケット枚数をご記入いただき、

上記メールアドレスにお申し込み下さい。

確認後、ご購入方法などを折り返しご返信致します。

[注意事項]

※開場時間前の会場のご入場はご遠慮ください。

※入場時にドリンク代別途700円を現金でお支払いください。

名古屋公演

2025年11月22日（土）秀葉院

時間：開場17:00 / 開演18:00

料金：前売5,000円 / 当日5,500円

TICKET INFO

cowandmouse489@gmail.com / 080-3136-2673

※件名に【Jonny & Tomos 名古屋公演】と明記の上、

お名前（フルネーム）・お電話番号・チケット枚数をご記入いただき、

上記メールアドレスにお申し込み下さい。

確認後、ご購入方法などを折り返しご返信致します。

[注意事項]

※開場時間前の会場のご入場はご遠慮ください。

※ドリンクや軽食の出店を予定しております。1オーダーのご協力お願いします。

※会場無料駐車場あり。

東京公演 DAY1

2025年11月23日（日）渋谷 7th FLOOR

時間：開場18:00 / 開演18:30

料金：前売5,000円 / 当日5,500円 共に＋1drink （座席自由）

[お問い合わせ]

7th FLOOR 03-3462-4466

TICKET INFO

・ぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2534838

・イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4410660001

・ZAIKO https://bayon.zaiko.io/e/jonny-tomo-tday1

東京公演 DAY2

2025年11月24日（月・祝）青山 月見ル君想フ

時間：開場18:00 / 開演18:30

料金：前売5,000円 / 当日5,500円 共に＋1drink （座席自由）

[お問い合わせ]

月見ル君想フ 03-5474-8115

TICKET INFO

・店舗メール予約：https://www.moonromantic.com/event-details/251124n

・ぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2534838

・イープラス https://eplus.jp/sf/detail/4410660001

・ZAIKO https://bayon.zaiko.io/e/jonny-tomo-tday2

主催：BAYON PRODUCTION

企画・制作：BAYON PRODUCTION / Cow and Mouce

協力：PLANCHA / BRIDGE INC.