ASMRクリエイターのRaiaが4日、東京・高円寺シアターバッカスで「Raia ASMR風朗読劇 ～にびいろの石の二ビー～」を開催した。

Raia

心地よい特定の音でリラックス感を得るASMR動画で人気を集めるRaiaが、「音」を武器 にこれまでの動画活動の延長線上にありながらも、新しいエンタメの形として開催した「ASMR朗読劇」。

朗読されたのは、オリジナル作品『にびいろの石のニビー』。ゴツゴツして仲間外れにされていた鈍色の小石・ニビーが、他の石たちとの出会いを通じて自分の価値を見つけるという心温まるストーリーだ。

物語に合わせてRaia自身が「小鳥のさえずり」「木々のさざめき」「天使の羽ばたき」などの効果音をその場で再現した。

ASMR動画でファンを魅了してきたRaiaだからこそ実現できた今回の朗読劇。声のトーンや息遣い、道具を使ったリアルな音作りが重なり合い、舞台は静かでありながらも深い臨場感に包まれた。終演後には、観客から「耳で観る舞台は初めて!」「物語と音がシンクロして感動した」といった声も寄せられ、ASMR表現の新しい可能性を感じさせる公演となった。

コメントは以下の通り。

Raia

今回は「ASMR風朗読劇」ということで、みなさんがつい眠ってしまうぐらい心地良い朗読や効果音を作れたら良いなと考えていました。実際に眠ってしまった方や、すごくリラックスしてうとうとしてしまった等の感想をいただけてとても嬉しかったです。

初めての試みでとても緊張しましたが、物語の内容も褒めていただけたりして、沢山の方に楽しい時間をお届けできたのではと思います。私もとても楽しかったです! ありがとうございました!