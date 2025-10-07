大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、レギュラーシーズン終盤から佐々木朗希投手がブルペンに加わっている。同選手はここまで好投を続けているが、デーブ・ロバーツ監督には決まった役割に固定して運用する意向はないようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

右肩のインピンジメント症候群により長らく離脱していた佐々木は、9月下旬にリリーフとしてメジャーに復帰。レギュラーシーズンでは2試合、ポストシーズンでは日本時間7日までに3試合リリーフ登板し、2ホールド2セーブ、防御率0.00を記録している。

同メディアは「今季のドジャースで最も注目されているポジションはクローザーだろう。ブレイク・トライネン投手とタナー・スコット投手は、試合を締めくくる際にいかに頼りない投手であるかを露呈してきた」と現状に言及。

続けて、「しかし、ロバーツ監督はまだ佐々木をクローザーに指名する意思はないようだ」としつつ、「ただ単に9回に固定したくはない。打線の構成上、8回が最適な選択肢となる可能性も複数考えられるからだ。とはいえ、彼が間違いなく、我々の最高峰のリリーフの一人であることは認めている」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

