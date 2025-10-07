H.モーザーとピエール・ガスリーが制作したタイムピース｜ストリームライナー・トゥールビヨン ピエール・ガスリー

H.モーザーより、フランス出身のレーシングドライバーで、現在はBWTアルピーヌF1チームに所属するピエール・ガスリーがプロデュースを行った限定モデル「ストリームライナー・トゥールビヨン ピエール・ガスリー」が発表された。本モデルは単なるマーケティングの取り組みではなく、ピエール自身が強いビジョンとこだわりを持って実現したコラボレーションとなっており、その意思は完成したモデルの各所からしっかりと伝わってくる。

【画像】ピエール・ガスリー自身の強いこだわりが反映されたH.モーザーの新作（写真8点）

ピエール・ガスリーという人物のイメージ、そして個性そのものを投影したかのような時計である本モデルは、マニュファクチュールの職人たちと密接な連携を行い、細かなニュアンスまでこだわり、作り上げたもの。

中でもトゥールビヨンであることに強くこだわっており、6時位置にはミニッツ フライング トゥールビヨンが配置されている。HMC 805自動巻きキャリバーは、H.モーザー社の系列会社であるプレシジョン・エンジニアリング社で設計・製造されたダブルヘアスプリングを備えており、ゼンマイが伸縮する際に生じる各ヒゲゼンマイの重心のズレを相殺。より高い精度と等時性を実現している。

また、彼自らが「チョコレート フュメ」と名付けた深く、豊かなニュアンスを湛えたダイヤルもポイントのひとつ。その名の通りチョコレートのような、吸い込まれそうになる美しいブラウンの色合いが特徴である。

ストリームライナー・トゥールビヨン ピエール・ガスリー ゴールドエディション

10本限定、2025年11月頃 入荷予定

予定価格：24,068,000円(税込)

ストリームライナー・トゥールビヨン ピエール・ガスリー エディション

100本限定

予定価格： 15,213,000円(税込)