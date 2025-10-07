大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、フィラデルフィア・フィリーズとのディビジョンシリーズ第2戦を4-3で制した。この試合に「3番・右翼」でスタメン出場したテオスカー・ヘルナンデス外野手の走塁が物議を醸しているようだ。米メディア『ESPN』のブレイク・ハリス記者が綴った。

問題視されているのは、両チーム無得点で迎えた4回の第2打席。この回先頭のテオスカーはボテボテの投ゴロを放つと、アウトを確信したのかゆっくりと走り出す。この直後、相手投手が打球をファンブルしたため慌ててスピードを上げたが、一塁へは間に合わなかった。

この走塁について、ハリス記者は「もしテオスカーが75％の力でベースラインを走っていたなら、現在一塁にいる可能性が高かった」、「彼のこのプレーは絶対に許されない もし走っていれば確実にセーフだったのに 完全に諦めた」と綴っている。

同戦のテオスカーは7回の第3打席、8回の第4打席でそれぞれヒットを放ち、結果的にはマルチ安打でチームの勝利に貢献している。本人もヒットをふいにするような緩慢な走塁を取り返そうと奮起していたのかもしれない。

